شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتخذ إجراء لتأمين موافقة استحواذها على Activision Blizzard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ مايكروسوفت نهجًا مثيرًا للاهتمام لتأمين الموافقة التنظيمية على استحواذها على Activision Blizzard، في ملف تم رصده مؤخرًا بواسطة Rock Paper Shotgun ، وفقا لما أخبرت به الشركة لجنة التجارة النيوزيلندية.

تقول الشركة في الوثيقة: "لا يوجد شيء فريد في ألعاب الفيديو التي طورتها ونشرتها Activision Blizzard ، وهو أمر" لا بد منه "لموزعي ألعاب الفيديو على أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم المنافسة التي تثير مخاوف بشأن الرهن"، بعبارة أخرى تعتقد مايكروسوفت أن امتلاك حقوق امتيازات Activision Blizzard الأكثر مبيعًا مثل Call of Duty لن يمنع المنافسين مثل Sony من التنافس ضدها.

يبدو أن هذه حجة لا معنى لها حول شركة تخطط Microsoft لإنفاق 68.7 مليار دولار للاستحواذ عليها، ومع ذلك فهو ادعاء يقدمه عملاق التكنولوجيا ردًا على منافسيه، في ملف مع المنظمين البرازيليين، وصفت شركة Sony Call of Duty بأنها "لعبة أساسية" ولقب AAA "ليس لها منافس." يجادل بأن الامتياز شائع جدًا لدرجة أنه يؤثر على وحدات التحكم التي يشتريها الناس وفقا لما نقله موقع Engadget.

من المحتمل أن تتحدث شركة Sony من واقع خبرتها، في عام 2015، أعلنت الشركة عن اتفاقية مع Activision شهدت وصول بعض محتوى Call of Duty إلى وحدات تحكم PlayStation أولاً.

إن التقليل من أهمية Call of Duty هو مجرد إحدى الطرق التي حاولت بها مايكروسوفت استرضاء المنظمين، في فبراير، تعهدت الشركة بأنها ستستمر في إتاحة الامتياز على وحدات تحكم PlayStation إلى ما بعد نهاية أي اتفاقيات كانت Sony وActivision سارية قبل الإعلان عن الاستحواذ، في الآونة الأخيرة أعلنت الشركة عن اتفاقية حيادية العمل مع شركة Communications Workers of America ، والتي كانت تنظم عمال ألعاب الفيديو في جميع أنحاء الصناعة.