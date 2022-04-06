صحة ورشاقة

تم اكتشاف جزيئيات بلاستيكية في رئتي إنسان على قيد الحياة لأول مرة، مما يثبت أننا نتنفسّها من الهواء. وجد باحثون من جامعة هال وكلية هال يورك الطبية مواد بلاستيكية دقيقة، أي قطع صغيرة من البلاستيك يقل قطرها عن 0.2 بوصة (5 مم)، في أعمق جزء من الرئة. كان يُعتقد سابقاً أنّ هذا مستحيل، بسبب ضيق […] The post العثور على...
إذا كان طفلك يعاني من تشنجات أثناء النوم.. إليك الاسباب والعلاجات
تحدث التشنجات أثناء النوم عند الأطفال بشكل لا إرادي. وتظهر على شكل ارتعاش مفاجئ وسريع لشدّ العضلات وارتخائها، فهل هذا دليل على أنّ طفلك متعب؟ في الحقيقة، قد تتكرر هذه التشنّجات عند الأطفال ويعتمد ذلك على شدّة خطورة الحال. في هذه المقالة، سنتحدّث عن التشنجات أثناء النوم عند الأطفال، أسبابها والعلاجات المتوفّرة. التشنجات أثناء النوم […] The post إذا كان...
لخفض حرارة طفلك.. إليك هذا الحل دون وصفة طبية
تحدث الحمى عندما تكون درجة حرارة جسم طفلك أعلى من المعتاد. عادة يحدث ذلك كعلامة على أن جسمه في طور محاربة نوع من العدوى. على الأغلب تنخفض الحرارة من دون دواء بعد 72 ساعة، ولكن في حال لم يحدث ذلك يمكنك اللجوء إلى تحاميل خافض حرارة للأطفال التي لا تستدعي وصفة طبية. تحاميل خافض حرارة […] The post لخفض حرارة...
6 علامات تشير لإصابتك بمرض التصلب العصبي المتعدد
6 علامات تشير لإصابتك بمرض التصلب العصبي المتعدد '6 علامات تشير لإصابتك بمرض التصلب العصبي المتعدد'
أطعمة تساعد فى خفض ضغط الدم المرتفع.. أبرزها الثوم والبنجر
أطعمة تساعد فى خفض ضغط الدم المرتفع.. أبرزها الثوم والبنجر 'أطعمة تساعد فى خفض ضغط الدم المرتفع.. أبرزها الثوم والبنجر'