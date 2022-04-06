صحة ورشاقة

تحدث التشنجات أثناء النوم عند الأطفال بشكل لا إرادي. وتظهر على شكل ارتعاش مفاجئ وسريع لشدّ العضلات وارتخائها، فهل هذا دليل على أنّ طفلك متعب؟ في الحقيقة، قد تتكرر هذه التشنّجات عند الأطفال ويعتمد ذلك على شدّة خطورة الحال. في هذه المقالة، سنتحدّث عن التشنجات أثناء النوم عند الأطفال، أسبابها والعلاجات المتوفّرة. التشنجات أثناء النوم […] The post إذا كان...

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