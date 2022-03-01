اخبار العالم

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والعديد من...اقرأ المزيد...

المزيد ...