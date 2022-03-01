اخبار العالم

اخبار العالم

متخلفش في أول سنتين جواز.. هل يمكن تطبيق فكرة الرئيس في تنظيم الأسرة؟

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متخلفش في أول سنتين جواز.. هل يمكن تطبيق فكرة الرئيس في تنظيم الأسرة؟

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والعديد من...اقرأ المزيد...

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