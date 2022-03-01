اخبار العالم

تركيا تمنع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل 'تركيا تمنع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل'
بعد تزويد أوكرانيا بأسلحة "فتاكة".. فنلندا تناقش الانضمام لـ"الناتو"
بعد تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة.. فنلندا تناقش الانضمام لـالناتو...
متخلفش في أول سنتين جواز.. هل يمكن تطبيق فكرة الرئيس في تنظيم الأسرة؟
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والعديد من...اقرأ المزيد...
كيف تمكنت مصر من تجاوز التداعيات المحتملة لحرب أوكرانيا على الاقتصاد؟ دراسة تجيب
كيف تمكنت مصر من تجاوز التداعيات المحتملة لحرب أوكرانيا على الاقتصاد؟ دراسة تجيب...
كيف نجحت الدولة المصرية فى توسيع قدرات انتاج الكهرباء؟ دراسة تجيب
كيف نجحت الدولة المصرية فى توسيع قدرات انتاج الكهرباء؟ دراسة تجيب...