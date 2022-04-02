اخبار الرياضه

شهدت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة قرعة الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة الـ22 من بطولات كأس العالم لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون...
أول تعليق من مدرب ليفربول على استخدام الليزر فى عيون محمد صلاح أمام السنغال
أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادى ليفربول الإنجليزي على سعادته لتأهل ساديو مانى مهاجم الفريق بصحبة منتخب بلاده السنغال للمشاركة فى...اقرأ المزيد...
تعرف على عدد ساعات صوم محمد صلاح في ليفربول خلال شهر رمضان
يلتقى غدًا السبت فريق ليفربول مع ضيفه واتفورد على استاد آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وستكون المباراة...اقرأ المزيد...
جمال علام: أرسلنا الاحتجاج الرسمى على فاصلة المونديال ونحن فى داكار
جمال علام: أرسلنا الاحتجاج الرسمى على فاصلة المونديال ونحن فى داكار...
أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 4 / 2022
أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 4 / 2022 'أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 4 / 2022'