اخبار الرياضه

اخبار الرياضه

متى مواعيد مباريات كأس العالم 2022 في قطر؟

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متى مواعيد مباريات كأس العالم 2022 في قطر؟

شهدت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة قرعة الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة الـ22 من بطولات كأس العالم لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون...

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اخبار الرياضه

أول تعليق من مدرب ليفربول على استخدام الليزر فى عيون محمد صلاح أمام السنغال

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أول تعليق من مدرب ليفربول على استخدام الليزر فى عيون محمد صلاح أمام السنغال

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادى ليفربول الإنجليزي على سعادته لتأهل ساديو مانى مهاجم الفريق بصحبة منتخب بلاده السنغال للمشاركة فى...اقرأ المزيد...

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