اخبار الرياضه

شهدت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة قرعة الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة الـ22 من بطولات كأس العالم لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون...

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