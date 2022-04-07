اخبار اليمن

اتفقت الأطراف في اليمن على هدنة على مستوى البلاد لأول مرة منذ عام 2016. من المفترض أن تستمر لمدة شهرين لكنها قابلة للتجديد، وهي أهم خطوة نحو إنهاء الأعمال العدائية منذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، وكان...

المزيد ...