اخبار اليمن

الرئيس هادي يعلن نقل كامل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي 'الرئيس هادي يعلن نقل كامل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي'
الرئيس هادي يعفي نائبه علي محسن الأحمر من منصبه
الرئيس هادي يعفي نائبه علي محسن الأحمر من منصبه 'الرئيس هادي يعفي نائبه علي محسن الأحمر من منصبه'
ماذا تعني الهدنة في اليمن.. وهل تسعى مشاورات الرياض إلى إضعاف الرئيس هادي؟
اتفقت الأطراف في اليمن على هدنة على مستوى البلاد لأول مرة منذ عام 2016. من المفترض أن تستمر لمدة شهرين لكنها قابلة للتجديد، وهي أهم خطوة نحو إنهاء الأعمال العدائية منذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، وكان...
رقم صادم لضحايا الألغام الحوثية باليمن.. مركز أمريكي يكشف
رقم صادم لضحايا الألغام الحوثية باليمن.. مركز أمريكي يكشف 'رقم صادم لضحايا الألغام الحوثية باليمن.. مركز أمريكي يكشف'
مشاورات الرياض.. آخر اللمسات على خارطة الحل باليمن
مشاورات الرياض.. آخر اللمسات على خارطة الحل باليمن 'مشاورات الرياض.. آخر اللمسات على خارطة الحل باليمن'