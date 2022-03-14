اخبار السعوديه

شهدت منطقة نجران نجاحا كبيرا لزراعة منتج السكر الطبيعي ولأول مرة، ليس على مستوى المنطقة بل على مستوى المملكة.جاء ذلك بعد أن قام أحد مزارعي المنطقة بقرية الحضن بزراعته داخل محمياته ليحقق نجاحا كبيرا بزراعته، ومن ثم جني ثماره وتجفيفه، ثم تعبئته وتغليفه وتوزيعه على أسواق المنطقة.إثبات الجودة وكانت قد خضعت المزارع قبل ذلك للتحاليل والفحوصات المخبرية الزراعية بوزارة البيئة...
24 عاما من التجاهل لازدواجية طريق بني مالك
يعاني سكان مركز بني مالك، شمال شرق مدينة أبها، من إهمال فرع وزارة النقل في منطقة عسير والتسبب في تعثر ازدواجية طريق بني مالك الذي يعتبر من أهم وأبرز الطرق المحورية بالمنطقة، وذلك لمدة زمنية طويلة جدًا، دون وضع سقف زمني لمدة تنفيذ المشروع، الذي يتوقف تارة ويعمل تارة أخرى ببطء شديد، حيث طالب المواطنون بتدخل فوري من الوزارة لمعرفة...
القبض على شخصين أطلقا النار على منزل وآخر تستر عليهما
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنين أطلقا النار باتجاه منزل مواطن بمدينة سكاكا، نتيجة خلافات سابقة بينهم، والهرب من الموقع، والقبض على والدهما لتستره عليهما، وضبط السلاح المستخدم وعدد 26 طلقة حية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة....
عاجل | آلية جديدة لأجور مأذوني الأنكحة
كشفت وزارة العدل إجمالي أعداد مأذوني الأنكحة في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة المسجلين بالنظام حالياً، وعددهم نحو 4422 ترخيصا، موضحة أن هناك 5 اشتراطات للحصول على رخصة مأذون أنكحة، وهي: أن يكون سعودياً، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم 5 سنوات على الأقل، وأن...
مصلى لمرضى مستشفى الفيصل بالمسجد النبوي
دشن مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري والمدير العام لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة الدكتور نزار خليفة، المصلى المخصص في المسجد النبوي لمرضى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، والذي تم تخصيصه وتجهيزه بناءً على توجيه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان.وحضر التدشين المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية...