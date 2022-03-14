اخبار السعوديه

كشفت وزارة العدل إجمالي أعداد مأذوني الأنكحة في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة المسجلين بالنظام حالياً، وعددهم نحو 4422 ترخيصا، موضحة أن هناك 5 اشتراطات للحصول على رخصة مأذون أنكحة، وهي: أن يكون سعودياً، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم 5 سنوات على الأقل، وأن...

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