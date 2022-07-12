«مبادلة» الإماراتية تقود جولة تمويل لصالح «ويفوكس» الألمانية للتأمين بـ400 مليون دولار

محمد بن مسعود - الدمام - جمعت «ويفوكس « (Wefox)، وهي شركة لتكنولوجيا التأمين أسسها موظفون سابقون في «دويتشه بنك» و»غروبون « (Groupon)، 400 مليون دولار عبر جولة تمويل قدّرت الشركة بـ4.5 مليار دولار، وقادتها شركة مبادلة للاستثمار، الصندوق السيادي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له.
حسب بيان صادر عن «ويفوكس»، اليوم الثلاثاء، فإنّ تقييمها الجديد يمثل زيادة بنسبة 50% عن الجولة السابقة قبل عام عندما بلغت قيمتها 3 مليارات دولار.
شركة تكنولوجيا التأمين، ومقرّها برلين، كشفت أن الأموال ستخصص لتطوير المنصة، وللتوسع في أسواق جديدة، بما في ذلك هولندا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا. كما أنها ستتيح للشركة فرصةً لاستقطاب موظفين جدد، عبر استهداف الكفاءات التي تخلّى عنها المنافسون خلال الموجة الأخيرة من عمليات التسريح بقطاع التكنولوجيا في أوروبا.
الرئيس التنفيذي للشركة جوليان تيكي، قال في مقابلة: «نشهد مزيداً من السيَر الذاتية عالية الكفاءة المتاحة للتوظيف حالياً، فالأزمة تمنحنا عديداً من الفرص التي لم تكن متوفرة من قبل». وتخطط «ويفوكس» لإضافة 700 موظف بحلول نهاية العام.
أسس تيكي، مدير المبيعات السابق في «غروبون»، شركة «ويفوكس» عام 2015، بالشراكة مع فابيان ويزمان، المحلل السابق في «دويتشه بنك»، والمستثمر داريو فازليك.
توفر الشركة الناشئة منتجات التأمين للعملاء في ألمانيا والنمسا وإيطاليا وسويسرا وبولندا. وتشمل التأمين على السيارات، والمنازل، والصحة، ومخاطر التمويل. وتتطلّع إلى التوسع هذا العام في التأمين ضد الحوادث، وفي قطاع البناء، والدراجات الإلكترونية.
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