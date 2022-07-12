«مبادلة» الإماراتية تقود جولة تمويل لصالح «ويفوكس» الألمانية للتأمين بـ400 مليون دولار

محمد بن مسعود - الدمام - جمعت‭ ‬‮«‬ويفوكس‭ ‬‮«‬‭ (‬Wefox‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬التأمين‭ ‬أسسها‭ ‬موظفون‭ ‬سابقون‭ ‬في‭ ‬‮«‬دويتشه‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬و‮»‬غروبون‭ ‬‮«‬‭ (‬Groupon‭)‬،‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬عبر‭ ‬جولة‭ ‬تمويل‭ ‬قدّرت‭ ‬الشركة‭ ‬بـ4‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وقادتها‭ ‬شركة‭ ‬مبادلة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬الصندوق‭ ‬السيادي‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬أبوظبي‭ ‬مقراً‭ ‬له‭.‬

حسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ويفوكس‮»‬،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬فإنّ‭ ‬تقييمها‭ ‬الجديد‭ ‬يمثل‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭% ‬عن‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬عندما‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭.‬

شركة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التأمين،‭ ‬ومقرّها‭ ‬برلين،‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬الأموال‭ ‬ستخصص‭ ‬لتطوير‭ ‬المنصة،‭ ‬وللتوسع‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هولندا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وبريطانيا‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ستتيح‭ ‬للشركة‭ ‬فرصةً‭ ‬لاستقطاب‭ ‬موظفين‭ ‬جدد،‭ ‬عبر‭ ‬استهداف‭ ‬الكفاءات‭ ‬التي‭ ‬تخلّى‭ ‬عنها‭ ‬المنافسون‭ ‬خلال‭ ‬الموجة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التسريح‭ ‬بقطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬جوليان‭ ‬تيكي،‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭: ‬‮«‬نشهد‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬السيَر‭ ‬الذاتية‭ ‬عالية‭ ‬الكفاءة‭ ‬المتاحة‭ ‬للتوظيف‭ ‬حالياً،‭ ‬فالأزمة‭ ‬تمنحنا‭ ‬عديداً‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬متوفرة‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭. ‬وتخطط‭ ‬‮«‬ويفوكس‮»‬‭ ‬لإضافة‭ ‬700‭ ‬موظف‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭.‬

أسس‭ ‬تيكي،‭ ‬مدير‭ ‬المبيعات‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬‮«‬غروبون‮»‬،‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ويفوكس‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬فابيان‭ ‬ويزمان،‭ ‬المحلل‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬‮«‬دويتشه‭ ‬بنك‮»‬،‭ ‬والمستثمر‭ ‬داريو‭ ‬فازليك‭.‬

توفر‭ ‬الشركة‭ ‬الناشئة‭ ‬منتجات‭ ‬التأمين‭ ‬للعملاء‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬والنمسا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وسويسرا‭ ‬وبولندا‭. ‬وتشمل‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السيارات،‭ ‬والمنازل،‭ ‬والصحة،‭ ‬ومخاطر‭ ‬التمويل‭. ‬وتتطلّع‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬الحوادث،‭ ‬وفي‭ ‬قطاع‭ ‬البناء،‭ ‬والدراجات‭ ‬الإلكترونية‭.‬