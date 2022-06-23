الامارات | نغمات سورية تحاور موسيقى الجاز.. على المسرح الأحمر في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن نغمات سورية تحاور موسيقى الجاز.. على المسرح الأحمر في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عرضاً موسيقياً لفرقة سيتي باند، تحت قيادة العازف السوري العالمي كنان العظمة، على خشبة المسرح الأحمر، الأربعاء المقبل. ويسعى عازف الكلارينيت مع فرقته، التي تأسست في مدينة نيويورك عام 2006، إلى تقديم مزيج إبداعي يجمع موسيقى الجاز والإيقاعات الكلاسيكية الغربية مع النغمات السورية الأصيلة.

وسيقدم العرض تجربةً موسيقية تعبّر عن الخلفيات الثقافية المتنوعة لأعضاء الفرقة، إذ سيقدمون حواراً موسيقياً سيتناغم فيه صوت الكلارينيت للعازف السوري مع النغمات الريفية التي يبدعها عازف الجيتار كايل سانّا، إضافة إلى إيقاعات عازف الطبل بوديك يانكه وموسيقى بيتروس كلامبانيس على آلة الكاونتر باس.

وحظيت الفرقة بإشادة نقاد وجمهور بعد أدائها على مسارح الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وهولندا ومصر ولبنان وتركيا.

وقال المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، بيل براغين: «يُعدّ كنان العظمة من أبرز الموسيقيين، إذ يتميز برؤية إبداعية توحّد الأنماط الموسيقية المختلفة. وشارك في تدريبات وورش عمل في جامعة نيويورك أبوظبي ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي، وتألق إلى جانب عازف التشيلو يو يو ما وفرقة طريق الحرير عام 2017، ما دفعنا لاستضافته من جديد لتقديم أعماله الشاعرية مع فرقته الخاصة. ونتشوق لتقديم عرض فرقة سيتي باند المميز لعشاق الموسيقى في دولة الإمارات، ونختتم به موسم 2021 -2022 بأفضل صورة ممكنة».

من جهته، قال كنان العظمة: «تستوحى الموسيقى التي نقدمها من أنماط فنية مختلفة، لا تركّز على ثقافة بعينها، لذلك سيشهد عرضنا أداء أعمال موسيقية ألفتها وفق أسلوب يضمن لأعضاء الفرقة التعبير عن منظورهم الخاص».

وأضاف «ترسم هذه التوليفة الإبداعية ملامح مشهد جديد يجمع الموسيقى العربية والعالمية مع إيقاعات الجاز. ومتحمس للعودة إلى العاصمة الإماراتية بعد مشاركتي الناجحة مع فرقة طريق الحرير والفنان يو يو ما ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي».

كنان العظمة:

«الموسيقى التي نقدمها تستوحى من أنماط فنية مختلفة لا تركّز على ثقافة بعينها».

بيل براغين:

«العازف السوري كنان العظمة من أبرز الموسيقيين، إذ يتميز برؤية إبداعية توحّد الأنماط الموسيقية المختلفة».

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