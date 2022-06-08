شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ هندسة الطرق: مشروعات النقل ساعدت فى تحقيق التنمية العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن ما حدث منذ 2014 في قطاع النقل طفرة كبيرة، ونقلة حضارية، حيث الدولة عملت على تطوير القطاع إيمانا من الدولة على أنه الداعم لمشروعات الدولة، في التنمية العمرانية والصناعية والزراعية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الدولة تؤمن بأهمية القطاع لتحقيق التنمية الحقيقية في أرض الواقع، مشيرا إلى استكمال مترو الأنفاق كوسيلة حضارية لنقل المواطنين داخل إقليم القاهرة الكبرى، ومشروعي المونوريل لربط التجمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى مشروع القطار الكهربائي الذي يعد في مرحلة التشغيل التجريبي، وقريبا سيكون متاح للمواطنين، بالإضافة إلى شبكة قطارات سريعة، تشمل ثلاث خطوط أولها العين السخنة لمرسى مطروح، والمرحلة الثانية من السادس من أكتوبر والجيزة إلى أسوان وأبو سمبل، أما المرحلة الثالثة تربط الغردقة بالأقصر.