نرمين ماهر بـ"التايجر" ومحمد لطفي مع نجل عمرو دياب.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نرمين ماهر

أطلت الفنانة نرمين ماهر على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها حيث ظهرت وهي ترتدي فستان "تايجر"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

محمد لطفي

شارك الفنان محمد لطفي صورة جمعته بنجل الفنان عمرو دياب، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نوال الزغبي

خطفت الفنانة نوال الزغبي أنظار جمهورها ومتابعيها وذلك بأحدث إطلالاتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ياسمين الخطيب

شاركت الفنانة ياسمين الخطيب جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها، إذ ارتدت فستانا أنيقا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

خالد النبوي

وأطل الفنان خالد النبوي على جمهوره ومتابعيه أثناء قضاءه عطلته الصيفية على متن أحد المراكب النيلية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

أحمد الفيشاوي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه أحدث ظهور له، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وعلق: "مساء جميل وليلة عظيمة".

أكرم حسني

شارك الفنان أكرم حسني جمهوره ومتابعيه صورة أثناء قضاءه عطلته الصيفية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

سعد الصغير

أطل المغني الشعبي سعد الصغير على جمهوره ومتابعيه بزي خليجي، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

تارا عماد

أطلت الفنانة تارا عماد على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها حيث ارتدت فستانا أنيقا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

محمود الليثي

شارك الفنان محمود الليثي جمهوره ومتابعيه صورة كوميدية جمعته بالفنانة هندي صبري، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".