اخبار السعوديه
- 0 عاجل: ضبط 13780 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
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0 لليوم الثاني على التوالي.. الإصابات دون الخمسة آلاف عند 4608 إصابة
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0 عوالق ترابية وتدنٍ في الرؤية على نجران حتى الـ 6 مساءً
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0 رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ ٦ مساءً
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0 الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
اخبار الخليج
- 0 انتشار واسع للحُميات الفيروسية في محافظة إب وسط مخاوف من "أوميكرون"
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0 الامارات | مكتوم بن محمد يستقبل كبير الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي السنغافوري
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0 الامارات | شاهد تجمد المياه فوق جبل جيس برأس الخيمة
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0 الكويت ترحب بإدانة مجلس الأمن لهجمات ميليشيا الحوثي على الإمارات
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0 الامارات | جمعية الفجيرة الخيرية توفر لـ 3آلاف طالب وطالبة مستلزمات مدرسية ورسوم تعليم
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- 0 ممثل الأمم المتحدة للمؤتمر الدولي للمناخ: مستعدون للتعاون مع مصر في "COP 27"
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0 التضامن: مجلس الوزراء يوافق على مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية عاما آخر
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0 تنبؤ الرى: أمطار خفيفة على الوجه البحرى وشمال سيناء غدا قد تمتد للقاهرة
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0 الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة البرودة لمدة أسبوع قادم بسبب مرتفع جوى
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0 القوى العاملة تعلن عن 3748 فرصة عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه
الاقتصاد
- 0 برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3748 فرصة عمل في 18 محافظة
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0 17.9 مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية ببورسعيد لتنفيذ 178 مشروعا تنمويا
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0 غرفة صناعة الملابس: 300 مليار جنيه حجم تجارة الملابس والمفروشات فى مصر
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0 "اقتصادية قناة السويس": المنطقة مؤهلة لتصبح مركزا لصناعات الهيدروجين الأخضر
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0 الضرائب: تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات بحد أقصى نهاية يناير
اخبار الرياضه
- 0 الامارات | لاعب برشلونة في طريقه للتعاقد مع فريق عراقي
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0 الامارات | حسام حسن يحدد موعد توليه قيادة منتخب مصر.. «يوم القيامة»
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0 عبد الحميد حسن: منتخب كوت ديفوار مرعب وصعب على الفراعنة
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0 الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة بعد نقطة ذئاب الجبل.. فيديو
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0 مصطفى فتحى يفاوض الزمالك للرحيل.. وبند جديد يعطل صفقة التعاون
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- 0 هل تنامون كثيرًا؟ إحذروا هذه المخاطر!
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0 سرّ فقدان الشمّ والتذوّق لدى مرضى كورونا ينكشف.. إليكم الحقيقة!
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0 عاجل.. قفزة جديدة في مختلف مناطق المملكة أعداد المصابين بكورونا تسجل هذا الرقم
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0 الصحة العالمية تخفض سن تلقى لقاح فايزر للأطفال من سن 12 إلى 5 سنوات
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0 6 فيتامينات هتقوى مناعتك وتحارب الالتهابات في جسمك
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