شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقطات من فيلم جورج كلونى وجوليا روبرتس الجديد Ticket To Paradise.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Universal Pictures أول فيديو ترويجى لـ فيلمها الجديد Ticket To Paradise الذى يقوم ببطولته الممثلة العالمية جوليا روبرتس، والممثل العالمى جورج كلونى، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقتين وكشف عن مجموعة مختلفة من اللقطات الترويجية.

فيلم Ticket To Paradise يدور حول Wren Butler، خريجة حديثة من جامعة شيكاجو ترافق صديقتها المقربة ليلي في رحلة قصيرة بعد التخرج إلى بالي، ولكن دفع قرار ليلي المفاجئ بالزواج من أحد سكان بالي، والديها إلى الانضمام إلى فريق لمحاولة منعها من تكرار الخطأ الذي ارتكبهما منذ 25 عامًا.

وبالتالي تقيم "رين" في بالي لحضور احتفالات الخطوبة والزفاف، وفي أثناء ذلك، تجد حبها مع طبيب محلي، من المقرر طرح الفيلم بـ دور العرض حول العالم بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل.

الفيلم الجديد من بطولة كل من كايتلين ديفير، جوليا روبرتس، جورج كلوني، بيلي لورد، لوكاس برافو، سينايت مبراهتو، طلحة شينتورك، ماكسيم بوتير، موران كين، شون لينش ومن كتابة وإخراج المخرج أول باركر، ومن تأليف دانيال بيبسكي.