مروة راتب ترفض التنازل عن القضية ضد جدة شهاب: “كل مرة تاخدني العاطفة اتنازل عن كل حد يغلط فيني فما آخد حقي”

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 03:50 صباحاً - رفضت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب العفو عن جدة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بـ“شهاب ملح إنستغرام“، بعد أن قامت بتقليدها بسخرية.

وكان ”شهاب ملح إنستغرام“ قد طلب السبت، من مروة راتب بالعفو عن جدته بعد تعرضها لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى.

وخرجت مروة راتب في فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت خلاله رفضها العفو عن جدة شهاب ملح إنستغرام، مشيرة إلى أنها لم تر فيديو استعطاف شهاب، لأن ”قلبها رقيق“ ولا تريد أن ”ترى شيئا فيحن قلبها وتعفو“.

وأضافت مروة راتب: ”ما أبغى أشوف شي وتاخدني العاطفة وأغير رأيي واسحب القضية واتنازل، لأن كل مرة تاخدني العاطفة اتنازل عن كل حد يغلط فيني فما آخد حقي“.

وأضافت مروة راتب“ما أبغي أتنازل، وما أبغي أغير رأيي غير لما توصل القضية للنيابة العامة، لأنها لما توصل النيابة العامة حتى لو انا اتنازلت وقتها الحق العام ما يسقط“.

وكانت قد تفاقمت الأزمة بين مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، شهاب ملح إنستقرام والفنانة مروة راتب، حيث تبادل الثنائي الاتهامات والإهانة بعد تقليد شهاب لمروة مؤخراً.

ظهر شهاب ملح إنستقرام في أكثر من فيديو وهو يقلد الفنانة مروة راتب، ويسخر من خصرها بطريقة واضحة حيث يعمل على تضخيم جانبيه باستخدام زوائد معينة ليقلدها.

كما دخلت جدة شهاب ملح إنستقرام على خط الأزمة مما أشعلها بين شهاب ملح ومروة راتب، حيث ظهرت في أحد الفيديوهات وهي تقلدها لتعلن مروة راتب بعدها عن مقاضاة جدة شهاب ملح بسبب تقليدها في فيديو ساخر، موجهة لها ولحفيدها التهديد بالمقاضاة والشتائم.