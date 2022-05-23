شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور هنادى مهنا وأحمد خالد صالح بعد شائعة الانفصال فى فرح بوسى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هنادى مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، على حضور حفل زفاف المطربة الشعبية بوسى والرقص والتصوير معها معها هي وزوجها، ليكون ظهور جديد للثنائى سويًا بعد انتشار شائعة إنفصالهما خلال الأيام الماضىية والتى نفتها هنادى على السوشيال ميديا بفيديو جمعهما من إجازتهما بالمالديف.

واحتفلت المطربة الشعبية بوسى بزفافها على مصفف الشعرهشام ربيع داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور عدد من نجوم الفن والغناء منهم مصطفى حجاج، كاريكا، وهنادى مهنى وزوجها أحمد خالد صالح، ومحمد رحيم، ووفاء عامر، وريم البارودى، ميرهان حسين، وأحمد عادل، وشريف باهر، وأحمد فهيم، وغيرهم.

وأشادت هنادى مهنا بمسلسل "مكتوب" عليا الذى شاركت فى بطولته وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON، موضحة أن العمل مع فريق عمل المسلسل جميل للغاية، متابعة: من قلبى بحبهم وبحب المسلسل جدا، والعمل مع أستاذ خالد الحلفاوى المخرج حلو اوى فهو إنسان محترم ، وملتزم ويحب شغله ودمه خفيف.

وأضافت هاندى مهنى: أكرم حسنى أحلى حاجة حصلتلى في عام 2022 كشخص في الدنيا ، فهو إنسان جميل أوى والشغل الحلو أوى ، ومش بعرف امسك نفسى أوقات من كتر ما دمه خفيف وجميل وهو إنسان أعتبره أحلى الحاجات اللى حصلتى .

وتابعت هنادى مهنى: فريق عمل المسلسل من أكبر لأصغر شخص أن مبسوطة انى بعمل معهم، ونفسى المسلسل لا ينتهى حتى أظل معهم طوال الوقت.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، وهلا رشدى، احمد عثمان، مصطفى عبد السلام، محمود محيى الدين، الطفلة هنا زهران، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركةk media للمنتج كريم أبو ذكري.