ظهور نادر لـ”دينا” الإبنة الوحيدة للفنان الراحل يوسف داوود.. لن تصدقوا مدى جمالها، ولن تتخيلوا وسامته في شبابه!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 مارس 2022 06:50 صباحاً - في ظهور إعلامي نادر لها، كشفت “دينا” نجلة الفنان الراحل يوسف داوود أمورًا عن والدها في حديثها عنه وعن ذكريات له.

حيث حلّت دينا يوسف داوود ضيفة في لقاء سابق ببرنامج “مساء dmc” المذاع عبر قناة dmc مع إيمان الحصري، وتحدثت عن والدها الراحل والذي اشتهر بصوته المرتفع والقوي، وقالت إنهم فشلوا في علاج صوته فهو في المنزل أيضا كان صوته مرتفعا، حتى أنه أثر على سمعهم.

أضافت مؤكدة أن والدها ذو قلب طيب وكان خفيف الظل في المنزل، وحاول كثيرًا أن يتحكم في صوته ويخفضه ولكنه فشل. أما عن علاقتهما أكدت أنهما كانا صديقان ويمضيان وقتا طويلا معا، وتذكرت موقفا عندما كانا يلعبان “طاولة” وكان ولدها محظوظًا وفاز طوال اليوم، فانتقم منه عادل إمام في عرض المسرحية.

ومن المواقف التي لا يمكن أن تنسى هو أن والدها رغم أنه مسيحي الديانة ألقى خطبة الجمعة أثناء تأديته فترة التجنيد العسكري والتي ظل بها لمدة 7 سنوات بسبب الحرب.

ابنة يوسف داوود تكشف تفاصيل السيشن الذى أثار ضجة على السوشيال ميديا

من ناحية أخرى، تداول روّاد السوشيال ميديا مؤخرًا مجموعة من الصور للفنان الراحل يوسف داوود في شبابه، فيما ظهر خلالها بشعره الكثيف فاحم السواد وهو ما لم يألفه جمهوره نظرا لنجمه الذي سطع وهو علي مشارف الخمسينيات.

وكشفت دينا إبنة الراحلة الفنان قصة صوره التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي فقالت: “لم أكن أتوقع انتشار الصور بهذا الشكل الواسع، ولم أتوقع أيضا ردود الفعل بتلك الطريقة”.

و عن مصدر الصور وسبب انتشارها قالت : زميلي شريف عليش يمتلك صفحة علي «فيسبوك» اسمها مصر دائمًا بالألوان يعيد فيها نشر الصور القديمة بعد تعديلها وتلوينها، وطلب مني صور لم يسبق نشرها لوالدي، فأرسلت له صور من فترة شبابه وتحديدًا بالجامعة، وما أن نشرتها حتي انهالت التعليقات بشكل فاجئني، وكانت أكثر التعليقات كوميدية، ومنها: يخربيت الزمن اللي عمل كده، وأومال فين حواجبه؟ و جميعها أضحكني وسعدت بها للغاية.

معلومات عن يوسف داوود:

إشتهر الفنان الراحل يوسف داوود بصوته وملامحه التي جعلته مميزًا في أعماله، بالرغم من كونه لم يحصل على بطولات، فكانت أغلب أدواره مشاركات بمشاهد غير كبيرة، ولكنه ترك بصمة بضحكته المميزة، كما ميزته ملامحه أيضًا خاصة حواجبه الكثيفة وضخامته، وهذا ما كان يثير الضحك في ظل شخصيته التي تبدو جادة، فلقد إعتاد تقديم شخصية الرجل العجوز نظراً لبدايته في الفن بعد أن تخطى الأربعين من عمره.

إسمه بالكامل (يوسف جرجس صليب) وشهرته يوسف داوود، ( 10 مارس 1938 – 24 يونيه 2012) ولد فى سيوف شماعة فى الإسكندرية، كان ممثل كوميدي مصرى. قدّم حوالى 40 فيلم وعدد من مسلسلات التليفزيون كما مثّل فى عدد من المسرحيات. تخرج من كلية هندسة قسم كهرباء سنة 1960 و عمل كمهندس بعد ذلك تفرغ للفن سنة 1985، وقد لقبه زملاؤه في الوسط بـ”مهندس الضحك”.

أعماله الفنّية:

كان يوسف داوود قاسماً مشتركاً في العديد من أفلام الزعيم عادل إمام، فلقد شاركه في مسرحية “الواد سيد الشغال” وأيضًا فيلم “زوج تحت الطلب وكراكون في الشارع والنمر والأنثى وسلام يا صاحبي وحنفي الأبهة والإرهاب والكباب، وأمير الظلام”، ومسرحية “الزعيم”، وأفلام أخرى مثل: ​بخيت وعديلة​ ومرجان أحمد مرجان وبوبوس” .

ومن أفلامه: “ملف في الآداب ومن خاف سلم والتحدي والذل والملك لله وأحوال شخصية وخلي بالك من عزوز والكنز وحلق حوش وعليه العوض واتفرج يا سلام و55 اسعاف وصعيدي رايح جاى وفلاح في الكونغرس والباشا تلميذ وليلة سقوط بغداد والحاسة السابعة وظرف طارق “والمسافر وعسل اسود وجدوا حبيبي.

ومن مسلسلاته، مسلسل “وكسبنا القضية ووأنا وانت وبابا في المشمش والثعلب ويوميات ونيس وحلم الجنوبي والسيرة الهلالية وأسعد زوج في العالم وفارس بلا جواد وأين قلبي وحكايات زوج معاصر وراجل وست ستات ورجل غني فقير جداً وابن الارندلي”، وآخر عمل ظهر فيه هو “قصص الإنسان في القرآن”، عام 2012.

وفاته:

في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو عام 2012 ساءت حالته الصحية، خصوصًا أنه عانى قبلها وإنتقل الفنان القدير لأحد المستشفيات في مدينة الإسكندرية مسقط رأسه، وتوفي يوسف داوود في يوم 24 حزيران/يونيو عام 2012، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ74 عاماً.

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