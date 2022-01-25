اخبار السعوديه
- 0 وزير الخارجية: المملكة حريصة على مد جسور التواصل مع تايلند
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0 بدءا من مطلع مايو.. «الخطوط السعودية» تعيد تشغيل رحلاتها المباشرة إلى تايلاند
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0 بيان سعودي تايلندي: الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل
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0 مناقشة إدراج مواد تدرس لطلاب الجامعة عن مهارات الاتصال والحوار التربوي
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0 إنجاز 75% من تأهيل وتطوير منافذ البيع الغذائية بالخبر
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- 0 صدور البيان المشترك.. عودة العلاقات الكاملة مع تايلاند
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0 مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض ترحب بطلاب الابتدائية: اشتقنا لكم
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0 «الجوازات» تكشف عن الدول التي ينطبق عليها توجيه خادم الحرمين بتمديد التأشيرات
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- 0 "احنا مباحث".. كيف استولت عصابة الشرطة المزيفة على 500 ألف من تاجري كرداسة؟
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0 بـ"منوم في العصير".. السجن 10 سنوات لخادمة بتهمة سرقة منتج بعابدين
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0 الداخلية تنتج أغنية في ذكري ملحمة الإسماعيلية وفيلم كرتون
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- 0 الامارات | محمد صلاح يكشف الوسط الرياضي المصري.. ويوجه انتقادات لاذعة لجماهير الأهلي والزمالك و«استديوهات التحليل»
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0 الامارات | مضمار ميدان يستضيف «منتدى دبي لشركاء الفروسية»
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0 الامارات | ماني يسجل ويخرج مصابا في فوز السنغال على 9 لاعبين من الرأس الأخضر
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0 منتخب اليد يلاحق التأهل العاشر لبطولة العالم
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0 رحيل أعظم هداف أجنبي في تاريخ الزعيم
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- 0 برشلونة يكشف تفاصيل رحلة تعافي أنسو فاتي
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0 ما الفئة العمريّة التي تستقطبها سيارات Rolls Royce؟
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0 صعق كل دول الخليج .. شاهد سلطان عمان يقلب السلطنة قبل قليل بقرار مزلزل وصادم
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0 صورة ل ” حورية فرغلي ” منذ 20 عاما .. وتعلق بقلب مكسور
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