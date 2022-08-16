رحمة رياض تعلق على نجاح حفلها في تونس والجماهير تتغنى بها (صور)

وأشارت رياض إلى أنها حققت رقما قياسيا جديدا في حياتها، مقدمة شكرها للجمهور التونسي بعد حضوره الحفل بشكل غفير.

ونشرت رحمة لقطات من الحفل الذى أقيم في قرطاج ، قدمت خلاله عددا من أغانيها الجديدة والقديمة التى تفاعل معها الجمهور.



وفي السياق ذاته، لا زالت رحمة رياض، تتصدّر بأغنيتها الجديدة (اصعد للكمر) التي طرحتها الشهر الماضي، حيث لا تزال تحجز لها مكاناً ضمن قائمة أكثر المقاطع الموسيقية رواجاً، على مستوى العالم، على موقع (يوتيوب).

وأظهر الجمهور تفاعلاً كبيراً في الحفل الذي شهد حضور أعداد كبيرة من مختلف الدول، حيث رحبت الجماهير برياض ووصفو صوتها بالحنون وإحساسها بالدافئ.

وطالبت الجماهير من الفنانة العراقية أن تكرر زيارتها إلى تونس، مؤكدين أن حفلها في قرطاج كان اسطورياً.