شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. 4 ملايين مستفيد من مبادرة التجمعات الحضرية بالمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، في إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصري وتحقيق تنمية متكاملة لتصبح فرصة هامة وحيوية لدعم الصناعة الوطنية ومن ثم توفير فرص عمل وخفض البطالة، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها، حيث يستفيد منه نحو 60 مليون مواطن.

وتعمل مبادرة تطوير التجمعات الحضرية على تحقيق التكامل بين الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في الريف والحضر؛ بما يعزز الشعور بالرضا المجتمعي، والاتساق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ بما يساهم في سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، وتستهدف خطة عام 22/23 توجيه استثمارات بحوالي 2.8 مليار جنية لتطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالتجمعات الحضرية، لنحو 15 مستشفى و18 وحدة صحي صحية، والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة

وتستهدف 6 قطاعات رئيسية هى مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم (إنشاء وتطوير المدارس)، الصحة (وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات المركزية)، الشباب والرياضة (مراكز الشباب، والأندية)، ومشروعات التنمية المحلية، ونرصد أبرز المستهدفات للمبادرة بالمرحلة الأولى:

-يستفيد منها نحو 4 ملايين مواطن.

-تستهدف المبادرة تطوير 75 تجمعًا حضريًا بمحافظات المرحلة الأولى من حياة كريمة.

-استكمال تنفيذ 35 مشروعا لمياه الشرب والصحي.

-تطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية.

-إنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 8 آلاف فصل فى كل المراحل التعليمية.

وتضم المبادرة نحو 75 تجمعًا حضريًا في نطاق محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، وعددها 20 محافظة هي (الأقصر، أسوان، سوهاج، أسيوط، قنا، بني سويف، الوادي الجديد، المنيا، الفيوم، الغربية، المنوفية، دمياط، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية)، ويستفيد منها نحو 4 ملايين مواطن.