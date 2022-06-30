السامرائي يهنئ باحتضان البصرة لخليجي 25

بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الخميس، باستضافة البصرة لخليجي لبطولة خليجي 25.

وقال السامرائي في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365، "خالص التهنئة لبصرتنا الغالية وأهلها الخيّرين باحتضان خليجي 25 واستضافة الأشقاء من دول الخليج العربي، وشكراً للإتحادات الكروية الخليجية لتصويتها لصالح إقامة البطولة في العراق".



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صوت الاتحاد الخليجي لكرة القدم وبالاجماع على اقامة بطولة كاس الخليج بنسختها الـ 25 في محافظة البصرة جنوبي العراق.

