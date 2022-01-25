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دولة الإمارات تعلن تقديم 27 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات، الثلاثاء، عن تقديم 26,744 جرعة من لقاح "كوفيد- 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء 23,366,605 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 236.26 جرعة لكل 100 شخص.

 

أعلنت دولة الإمارات، الثلاثاء، عن تقديم 26,744 جرعة من لقاح "كوفيد- 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء 23,366,605 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 236.26 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد- 19.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد- 19.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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