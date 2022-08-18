حل مشكلة التطبيق ليس مثبتًا app is not installed بدون تطبيقات!

” التطبيق ليس مثبتًا، app is not installed” عندما تقوم بتحميل تطبيق ما من مصدر خارجيّ او من جوجل بلاي، قد تظهر لك هذه العبارة، والتي تعني أنك لا يمكنك تثبيت التطبيق على هاتفك، وذلك لا يحدث بلا أسباب، فهناك عدة أسباب لمشكلة التطبيق ليس مثبتًا، وهناك أيضًا الحلول..وهناك حلولٌ تعتمد على تثبيتك لتطبيقات معينة، وهناك حلولًا لا تحتاج أي تطبيقات لتنفيذها..وتلك هي التي سأقدمها لك في هذه المقالة.

أسباب وحلول مشكلة التطبيق ليس مثبتًا:

1- تفعيل وضع الطيران:

قم بتفعيل وضع الطيران ثم جرب تثبيت التطبيق الذي تود تثبيته، وقد تحل مشكلة التطبيق ليس مثبتًا.

2- إيقاف جوجل بلاي:

قم بفتح التطبيقات من خلال تطبيق الإعدادات اذهب إلى جوجل بلاي اضغط على مساحة التخزين ثم قم بمسح التخزين. ثم اضغط على إيقاف إجباري، ثم قم بمحاولة تثبيت التطبيق.

3- هل هناك نسخة أخرى؟

قد تكون هناك نسخة أخرى من التطبيق الذي تود تثبيته، أو بمعنى أدق إصدار آخر غير الذي تود تثبيته، ما عليك هو أن تقوم بمسح النسخة الموجودة مسبقًا وإعادة محاولة التثبيت، وقد لا تظهر لك عبارة التطبيق ليس مثبتًا ويتم تثبيته بلا مشكلة.

4- هل يتوافق مع هاتفك؟

قد تظهر عبارة التطبيق ليس مثبتًا لأن التطبيق لا يتوافق مع هاتفك، لأن تعرف مدى توافقيته:

افتح جوجل بلاي ابحث عن التطبيق أو اللعبة لمحة عن البرنامج انزل إلى الأسفل وستجد متطلبات التشغيل.

5- هل المساحة كافية؟

قد يكون سبب هذه المشكلة هو عدم وجود مساحة كافية على هاتفك، ما عليك هو تفقد المساحة؛ فماذا تفعل ؟

اذهب إلى التطبيقات: قم بمسح تخزين التطبيقات التي تحتوي على مساحة أكبر من المعتاد. قم بمراجعة التطبيقات لترى ما الذي لم تعد تستخدمه منها أو لم يعد يهمك وقم بمسحة. إذهب لمدير الملفات: افتح ملف التحميلات لترى أيّ التحميلات لم يعد يهمك وقم بمسحه. ولا تنسى ملف المحذوفات مؤخرًا: حيث تختزن فيه الصور والفيديوهات التي تمسحها لمدة 30 يوم وستظل تشغل مساحة من هاتفك حتى تمسحها نهائيًا من ذلك الملف.

قم بإعادة تشغيل الهاتف بعد انتهائك من تفريغ المساحة، إعادة تشغيل الهاتف إن لم تكن مفيدة فهي بالتأكيد ليست ضارة.

وعليك مراجعة هذا المقال لتقرأ التحذيرات والحلول الأخرى بخصوص مساحة التخزين: حل مشكلة امتلاء المساحة الداخلية

6- تثبيت الهاتف من مصادر خارجية:

يقوم الهاتف بحماية نفسه بتفعيله خاصية عدم تثبيت البرامج من مصادر خارجية، وتلك تمنع تحميلك لتطبيقات الـ apk الخارجية، ما عليك هو:

ذهابك للإعدادات الأمان تثبيت البرامج من مصادر خارجية قم بإلغاء تفعيلها

وطريقة تنفيذ هذه الخطوة تختلف حسب نوع وإصدار الهاتف، فكيف يمكنك معرفتها؟

يمكنك البحث في اليوتيوب عن طريقة إلغاء تفعيلها وتكتب نوع هاتفك.

7- هل هاتفك محدثًا لأخر نسخة؟

قد يتسبب عدم قيامك بتثبيت التحديثات التي ترسلها لك الشركة والتي تصنع الفارق مع تثبيت التطبيقات؛ إلى مشكلة التطبيق ليس مثبتًا.

8- قد يكون التطبيق تالف أو ضار:

قد يكون سبب مشكلة التطبيق ليس مثبتًا هو تلف البرنامج الذي تقوم بتثبيته، لذا عليك التثبيت من مصادر موثوقة كـ APKMirror

9- هل هاتفك موصل بالجهاز اللوحي؟

إذا كان هاتفك موصل بالكومبيوتر أو الجهاز اللوحي خاصتك، قم بإنهاء عملية النقل وافصل هاتفك عن الكومبيوتر وقم بإعادة محاولة التثبيت.

10 – قم بإعادة تعيين إعدادات النظام:

وفرت بعض الأجهزة حاليًا ميزة إعادة التعيين لإعدادات النظام فقط دون باقي محتويات الهاتف، وتلك قد تحل مشكلة التطبيق ليس مثبتًا.

11- أداة تثبيت الحزم:

اذهب للتطبيقات من برنامج الإعدادات. أظهر تطبيقات النظام أولًا. ابحث عن أداة تثبيت الحزم أو اكتب في بحث التطبيقات كلمة الحزم وسيظهر لك بمسماه على هاتفك. ثم قم بمسح التخزين الخاص به وإعادة محاولة تثبيت التطبيق.

12- هل إصدار التطبيق قديم؟

قد لا يدعم هاتفك الإصدارات القديمة لهذا التطبيق مما يسبب مشكلة التطبيق ليس مثبًا.

13- هل تقوم بتثبيته على الـ sd card؟

قد يتسبب محاولة لتثبيت التطبيق على ذاكرة التخزين الخارجية لمشكلة التطبيق ليس مثبتًا، فقط قم بنزع بطاقة التخزين وحاول تثبيته مرة أخرى.