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الامارات | الشارقة يتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق

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منصور السندي - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أمس نادي الشارقة عبر حسابه في "تويتر" تعاقده رسميا مع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير "28 عاما" للعب في صفوف فريق الشارقة في صفقة من العيار الثقيل، قادما من نادي فياريال الإسباني، علما أن ألكاسير سبق له اللعب في صفوف برشلونة في العام 2016، إلى جانب كل من النجم العالمي الأرجنتيني ليونيل والأوروغوياني لويس سواريز، وكذلك النجم البرازيلي . ولعب كذلك في صفوف أندية عدة بينها بروسيا دورتموند الالماني. وتم توقيع العقد مع اللاعب الجديد بحضور رئيس شركة كرة القدم عبدالله العجلة.

وأضاف نادي الشارقة في بيانه: "ألكاسير سبق أن جـاور ميسي في برشلونة وسجـل بمرمى نوير مع دورتموند الالماني وتألق أمام كرستيانو في ابطال أوروبا". ورغم أن طوله يبلغ متر و75 سم الا أن ألكاسير يتميز بمهارات عدة، بينها سرعة في الأداء واختراق الدفاع وتسديداته الراسية القوية والوصول إلى المرمى، وظهر ألكاسير لأول مرة في صفوف المنتخب الاسباني الأول في العام 2014". ويعد المهاجم الجديد صفقة من العيار الثقيل نظرا لخبرته الكبيرة والإمكانات الفنية الهائلة التي يتمتع بها.  

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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