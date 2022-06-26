شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد 26 - 6 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد أولى مواجهات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعدما اشتعلت المنافسة بين الفرق الثالثة المتصدرة لجدول بطولة الدورى، حيث يستمر فريق الزمالك في صدارة الدورى برصيد 48 نقطة.

ويستدرج فريق المصري البورسعيدي نظيره مصر المقاصة في مواجهة مثيرة في انطلاق منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز، وهي المباراة المقرر اقامتها في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 46 نقطة بعدما حقق الفوز على إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري، وجاء الأهلى فى المركز الثالث بترتيب الدورى المصرى برصيد 44 نقطة بعد فوزه الصعب على غزل المحلة أمس الأربعاء لمنافسات الجولة 22 من عمر الدوري، ويحافظ على فارق الأربع نقاط مع الزمالك المتصدر.