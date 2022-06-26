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وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء السبت، حفل افتتاح النسخة الـ ١٩ من دورة ألعاب البحر المتوسط التى تستضيفها مدينة وهران بالجزائر فى الفترة من ٢٤ يونيو الجارى وحتى ٦ يوليو المقبل.

 

حضر الحفل لفيف من المسئولين والشخصيات العامة من مختلف الدول، ومجموعة من الوزراء، وممثلى البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة، وعدد من رؤساء اللجان الأوليمبية والاتحادات الدولية.

 

تضمن حفل الافتتاح مجموعة من الفقرات المتنوعة، ودخول طابور العرض للدول المشاركة، وحمل علم مصر في افتتاح البطولة كل من سيف عيسى، صاحب الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو، واللاعبة فريال أشرف، صاحبة ذهبية طوكيو 2020 في الكاراتيه.

 

ويتنافس في الدورة كل من " ألبانيا وأندورا والبوسنة وكرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا وكوسوفو ومالطا ومونتينجرو والبرتغال ومقدونيا الشمالية وسان مارينو وصربيا وسلوفينيا وإسبانيا وتركيا، بالإضافة إلى مصر ولبنان وليبيا والمغرب وتونس وسوريا والمنظم الجزائر".

 

وتشارك البعثة المصرية في البطولة بـ ١٧٧ لاعبًا ولاعبة في ١٩ تتمثل فى " رفع الأثقال، وألعاب القوى، والملاكمة، والسلاح، والكاراتيه، والرماية، والتنس، وتنس الطاولة، والتايكوندو، والجودو، والقوس والسهم، والمصارعة، والفروسية، والشراع، وكرة اليد، وكرة السلة، والريشة الطائرة، والجمباز".

حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر (1)

 

حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر (2)

 

حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر (3)

 

حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر (4)

 

حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر (5)

 

حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر (6)

 

حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر (7)

 

حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر (8)

 

حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر (9)

 

حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر (10)
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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