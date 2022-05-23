شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يدير مباراة الزمالك وأسوان بالكأس.. والفلال لفاركو والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إلى الحكم محمد يوسف إدارة مباراة الزمالك ضد أسوان غدا الإثنين، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر نسخة 2020 / 2021، بينما يتواجد على كابينة حكم الفيديو الحكم حسام عزب.

فيما أسندت لجنة الحكام إلى الحكم هشام الفلال إدارة مباراة فاركو والجونة غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان من:

فيما يتكون طاقم تحكيم مباراة فاركو والجونة من:

واستقر أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول بالزمالك والمشرف على فريق الأمل بالنادي، على خوض مباراة ودية بفريق الأمل خلال الأسبوع الجاري لإكساب اللاعبين خبرة المباريات، والوقوف على مستواهم في المباريات، حيث يخوض الفريق تدريباته اليومية فقط منذ تكوينه.

ومن المقرر ان ينهي الجهاز الإداري للزمالك اتفاقه مع أحد الأندية لخوض المباراة الودية والمقرر لها الأيام المقبلة، على أن يحضر المباراة من الملعب الجهاز الفني للفريق الأول كاملا بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا للوقوف على مستوى اللاعبين واختيار أبرز العناصر لتصعيدها مع الفريق الأول خلال الأيام المقبلة.