شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يبحث عن رابع انتصاراته مع ذئاب الجبل أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، تحدياً قوياً عندما يلتقى طلائع الجيش فى اللقاء الذى يجمع الفريقين فى السادسة والنصف مساءً باستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبحث محمد عودة عن الفوز الرابع مع المقاولون العرب منذ توليه الإدارة الفنية لذئاب الجبل في يناير الماضي، حيث قاد عودة المقاولون فى 12 مباراة، حقق خلالها 3 انتصارات وخسر مثلها، فيما تعادل المقاولون العرب تحت قيادة عودة في 6 مباريات.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها المقاولون بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 9 لقاءات والهزيمة فى 7 مواجهات، وأحرز لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً آخر.

وحذر محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي الفريق من انتفاضة طلائع الجيش، قبل اللقاء المرتقب بين المقاولون والطلائع والمقرر إقامته اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، باستاد جهاز الرياضة العسكري.

وراجع الجهاز الفني للمقاولون المباريات السابقة للطلائع، وأبرزها المباراة الماضية أمام الزمالك، والتى فاز خلالها طلائع الجيش بهدف نظيف، مشددا على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبي طلائع الجيش، خاصة أحمد سمير الذى يعد أحد أهم عناصر الخطورة الهجومية في الطلائع.

وكان المقاولون قد تعادل فى مباراة الجولة 19 مع إنبي فى اللقاء الذى أقيم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بهدفين لكل فريق.