بالفيديو.. لحظة مداهمة الشرطة الأمريكية وعناصر من “إف- بي- أى” لمقر “ترامب” في “فلوريدا”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وثق مقطع فيديو لحظة مداهمة موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.
وكان ترامب أعلن عن مداهمة منزله من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
وقال ترامب في رسالة على موقع وسائل التواصل الاجتماعي الخاص به ، Truth Social ، إن منزله “محاصر حاليًا” بسبب ما وصفه بسوء سلوك من السلطات، مضيفاً: “لم يحدث شيء مثل هذا لرئيس الولايات المتحدة من قبل”.
وأشارت عدة تقارير إلى أن أسباب المداهمة، تعود إلى نقل ترامب وثائق حكومية إلى مقر إقامته بفلوريدا بعد خسارته في الانتخابات.
يأتي هذا في الوقت، الذي اجتمعت فيه حشود من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، أمام منزله بفلوريدا بعد مداهمته من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
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