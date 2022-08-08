محمد بن مسعود - الدمام - أقدم شاب أربعيني مساء اليوم على قتل والدته وخادمتها بأحد الأحياء في مكة. وبحسب “الخليج 365” ؛ باشرت الجهات الأمنية الحادثة في حي الشوقية بمكة المكرمة، حيث قام شاب يبلغ من العمر 40 عاماً بقتل والدته وخادمتها بمنزلهما. وتمكنت الشرطة من القبض عليه على الفور، فيما تبين أن الأم في الثمانينات من عمرها.

كانت هذه تفاصيل خبر جريمة بشعة بحي الشوقية .. أربعيني يقتل والدته وخادمتها بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.