أبطال البحرين يتألقون في سباق ترايثلون الهيئة الملكية في الجبيل

محمد بن مسعود - الدمام - تألق أبطال البحرين في رياضة الترايثلون خلال مشاركتهم في سباق ترايثلون الهيئة الملكية في الجبيل الذي أقيم يوم أمس الأول السبت بالمملكة العربية السعودية وبتنظيم من الاتحاد السعودي للترايثلون، وذلك بصعودهم على منصة التتويج في فئة العموم والفئات العمرية، حيث أقيم سباق ترايثلون سبرنت لمسافة 750 مترًا سباحة، 20 كيلومترًا دراجة، 5 كيلوات جري، إلى جانب فعالية مصاحبة للأطفال بإقامة سباق أكواثلون للصغار، وأقيم السباق على شاطئ دارين الفناتير بالجبيل.

وحصل البطل البحريني عمر حمزة على المركز الأول في فئة العموم بعد إنهائه السباق كأفضل متسابق وتسجيل أفضل توقيت، وجاء في المركز الثاني البطل البحريني عبدالرحمن مبارك الذي حصد جائزة المركز الثاني المخصصة بالبطولة، أما البطل محمد مبارك فقد حصل على المركز الأول في فئته العمرية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة المشاركات الخارجية التي يشارك بها أبطال البحرين بالتعاون مع الاتحاد البحريني للترايثلون ودعم من جانب الاتحاد، حيث حظيت المشاركة باهتمام كبير وسط تواجد عدد كبير من اللاعبين واللاعبات المشاركين في السباق، وتأتي كذلك في ظل التعاون المشترك بين الاتحاد البحريني للترايثلون ونظيره السعودي بهدف زيادة الاحتكاك والمنافسة بين اللاعبين في هذه الرياضة التي باتت من الرياضات الرئيسية والمهمة في البلدين الشقيقين.

ومن المنتظر أن تستمر مشاركة أبطال البحرين في مختلف البطولات الخارجية خلال الفترة القادمة، والتي تتوافق مع رؤية الاتحاد وسعيه وراء المساهمة في تطوير اللاعبين وزيادة احتكاكهم، إلى جانب تجهيزهم للمنافسات المحلية التي من المقرر أن تنطلق في الفترة القادمة.