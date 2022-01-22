شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قفزة جديدة في مختلف مناطق المملكة أعداد المصابين بكورونا تسجل هذا الرقم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 4608 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 4622 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 594,762 حالة تعافي. بينما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل إجمالي الوفيات إلى 8918 حالة وفاة.

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