صحة ورشاقة

عاجل.. قفزة جديدة في مختلف مناطق المملكة أعداد المصابين بكورونا تسجل هذا الرقم

0 نشر
عبدالقادر وحيد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قفزة جديدة في مختلف مناطق المملكة أعداد المصابين بكورونا تسجل هذا الرقم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 4608 حالة إصابة جديدة بفيروس توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 4622 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 594,762 حالة تعافي.

بينما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل إجمالي الوفيات إلى 8918 حالة وفاة.

الصورة

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قفزة جديدة في مختلف مناطق المملكة أعداد المصابين بكورونا تسجل هذا الرقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا