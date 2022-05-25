شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي: ندعم كل سبل خفض التصعيد في أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء أن المملكة تدعم كل ما يساهم في خفض حدة التصعيد في أوكرانيا.



وقال بن فرحان خلال لقائه وزير خارجية أوكرانيا، ديميترو كوليبا، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2022، إنه ناقش مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين، والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية.



يذكر أن وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، قد طالب في وقت سابق اليوم، على هامش "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس، بتعليق كامل لتجارة الغرب مع روسيا.