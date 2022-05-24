عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عودة باناسونيك.. العملاق الياباني يفاجئ العالم بهذه الأجهزة

الثلاثاء 24 مايو 2022

الخليج 365

أطلقت شركة باناسونيك ثلاث سلاسل جديدة من أجهزة التلفاز الذكي.



وأوضحت الشركة اليابانية أن أجهزة التلفاز الجديدة تمتاز بلوحة OLED وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز، وتعول باناسونيك كثيرا على خصائص الألعاب في موديلات هذا العام، ولذلك يتضمن الموديل الفاخر شاشة OLED.EX من شركة LG Display.

درجة سطوع عالية

وتضم سلسلة التلفاز الذكي LZW2004 موديلات بشاشة قياس 55 و65 و77 بوصة، ويجمع الموديل الفاخر بين لوحة OLED.EX من شركة LG Display ونظام التبريد المطور خصيصا لهذه الشاشة، من أجل الوصول إلى درجة سطوع عالية ودقة ألوان فائقة.

وتمتاز أجهزة التلفاز الذكي الجديدة من باناسونيك بتوافر سماعات قوية تم تطويرها بالتعاون مع شركة Technics، وتصدح هذه السماعات للأمام ولأعلى وللجانبين، حتى يشعر المستخدم بصوت محيطي مجسم في غرفة المعيشة.

موديلات بـ3 قياسات

وتضم سلسلة التلفاز الذكي باناسونيك LZW1004 الجديدة موديلات بشاشة قياس 55 و65 بوصة، بينما تزخر سلسلة LZW984 بموديلات قياس 42 حتى 65 بوصة، وعلى الرغم من انخفاض تكلفة هذه السلسلة إلا أنها تعتمد على لوحة OLED.EX المتطورة، ولكنها تفتقر إلى السماعات المبتكرة.

وأشارت الشركة اليابانية إلى وجود اختلافات بين أجهزة التلفاز الجديدة فيما يتعلق بجودة الصورة؛ حيث قامت بتزويد موديلاتها الجديدة بتقنية "Master OLED Pro" أو "Master OLED" أو "OLED" حسب السلسلة المعنية.

وتسعى باناسونيك إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب من خلال أجهزة التلفاز الذكي الجديدة عن طريق تجهيزها بلوحات بمعدل تنشيط صورة 120 هرتز ودعم تقنية HDMI VRR وتقنية FreeSync Premium من AMD عن طريق منفذ HDMI 2.1، مع إمكانية عرض محتويات 4K-HDR، وعندئذ ينخفض الحد الأقصى لمعدل تنشيط الصورة إلى 60 هرتز.

وتعرض لوحة التحكم في الألعاب Game Control Board العديد من المعلومات الهامة مثل المعدل الحالي لتنشيط الصورة وبيانات الميتا HDR، وتضم باقة التجهيزات التقنية أيضا مستشعر الإضاءة.