شكرا لقرائتكم خبر عن محلب: لو لم تحدث ثورة 30 يونيو لتفككت المؤسسات وصار الوضع مأساويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس إبراهيم محلب ثانى رئيس وزراء لمصر بعد ثورة 30 يونيو: إن الشعب المصرى تعرض لضغوط لتغير هويته وجيناته وحضارته ولكنه أصر على التغيير والثورة، كما كان هناك فارق بين فصيل الإخوان وغيره ، ولو لم تحدث الثورة لصارت النتيجة كارثية على الدولة والمؤسسات ولانهارت الخدمات والمؤسسات، حدث انفصال بين الناس وشقاق وتفككت المؤسسات والخدمات انهارت من غاز وكهرباء .

وأضاف خلال برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر: أن تنوع مصادر الطاقة كان من أهم أهداف 30 يونيو ، قبل الثورة كانت الكهرباء بتقطع كل 5 دقائق والأن لدينا فائض من الكهرباء وأصبح لدينا شبكة طرق قوية تربط كل اتجاهات الدولة مما يترتب عليه توسع عمرانى كبير.

وأكد أن مصر أصبحت من أهم دول شرق المتوسط في اكتشافات الغاز، كما أن الاهتمام بالتعليم الفني كان ضروريا لخلق فرص عملن وكل المشروعات كانت ضمن استراتيجية واضحة وسبقت الزمن وكانت أيام تحدى انعكست إلى نجاح ولا يرى الحقيقة إلا الجاحد .

وتابع: اعتز جدا بالدور الذى قام به الإعلام المصرى الذى أعطى الأمل للشارع المصرى