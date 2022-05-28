بعد ارتفاع الأسعار.. متضررو وكيل «فيات مصر» ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة باستلام السيارات المحجوزة

الشارقة - اميمة ياسر - نظم العملاء المتضررون من وكيل علامة فيات الإيطالية في مصر، وقفة احتجاجية أمام مقر فرع وكيل فيات في منطقة مصر الجديدة، للمطالبة باستلام سياراتهم.

أزمة وكيل فيات مصر مع الحاجزين

وفي هذا الصدد، قال محمد الدسوقي، أحد المتضررين من وكيل فيات الإيطالية في مصر، إن مجموعة من متضرري وكيل فيات مصر سيحتجون اليوم السبت 28 فبراير، أمام مقر الشركة بمصر الجددية للمطالبة بحقوقهم.

وأضاف الدسوقي لموقع القاهرة 24، أن وكيل فيات في السوق المصري أخر تسليم السيارات للعملاء الحاجزين منذ 6 أشهر، على الرغم من دفعهم إجمالي مبلغ السيارة.

وأوضح محمد الدسوقي، أنه بالنسبة للعملاء الحاجزين بمقدم فقط ولم يسددوا بقية مبلغ السيارة، لم يحصلوا على رد واضح من الشركة حول مصيرهم، منوها بأن خدمة العملاء ماطلت في الرد على العملاء الحاجزين بمقدم السيارة، ورفضت طلبهم باستكمال ثمن السيارة، حتى تتمكن من رد قيمة الحجز وفقًا لقرار جهاز حماية المستهلك الذي يفيد بالسماح لشركات السيارات رد قيمة الحجز بفائدة 18%.

وأشار إلى أن قيمة الحجز لسيارات فيات وصلت إلى 50 ألف جنيه، لافتا إلى أن هناك بعض الحاجزين اضطروا إلى أخذ دين أو قرض لسداد قيمة المقدم.

وأفاد بأن بعض الحاجزين كانوا يرغبون في السيارة، لاعتمادها كمصدر دخل لهم بالعمل في شركات النقل الخاص مثل: أوبر، كريم، إندرايفر.

واختتم محمد الدسوقي بأنه في حال استرداد مبلغ حجز السيارة، لن يستطيعوا شراء سيارة بنفس السعر من وكيل آخر أو حتى نفس العلامة، في ظل ارتفاع أسعار الأسعار

ومن أبرز الموديلات محل المشكلة مع وكيل فيات في مصر، طراز فيات تيبو بنسختيه السيدان والهاتشباك.

جدير بالذكر أن أغلبية وكلاء السيارات في مصر، يواجههون مشاكل مع العملاء بسبب تأخير مواعيد تسليم السيارات.