فنانة مصرية شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها : ” نفسي الناس تقلل الخلفة وتحدد النسل “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 05:56 مساءً - كشفت الفنانة ” نادية رشاد ” في تصريحات لها لموقع (القاهرة 24) عن رأيها في فكرة تعدّد الزوجات وإنجاب عدد كبير من الأطفال معربة عن رفضها لهذا الأمر، ودعت إلى تحديد النسل .

فقالت نادية رشاد : ” نفسي الناس تقلّل الخلفة وتحدّد النسل .. البعض فاكر الخلفة الكتير من الدين وبيقولوا إننا بنمنع إرادة الله ” .

وتابعت : ” لكن نسيوا إن المؤمن القوي أفضل من الضعيف .. هنعمل إيه بشعب صحته على القد .. ليه راجل يتجوز مثنى وثلاث ورباع بدون إمكانيات مادية؟ ” .

وأضافت : ” المشكلة إن بعض الأزواج بيخلّفوا عدد كبير من الأطفال عشان يخلّفوا ولد، ودي كانت عادة قديمة أيام الملوك إنما دلوقتي إنت عايز تخلّف ولد ليه؟ هل عندك ورث أو عرش؟ ” .

وبسؤال الفنانة نادية رشاد عن سبب قلة أعمالها الفنية أجابت قائلة : ” رفضت أعمال كتير بسبب مشاركتي في مسلسل الاختيار الموسم الثالث بدور والدة الرئيس السيسي ” .

وأكملت : ” واللي بأعتز بيه أوي، وبالتالي بقيت أحرص على اختيار أعمالي بعناية عشان مأثرش على دوري في الاختيار .. نفسي أسيب ورايا أعمال فنية تؤثر في المجتمع ” .