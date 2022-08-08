” نسخة طبق الأصل ” .. شبيه جوني ديب في إيران للاحتفال بيوم عاشوراء والجمهور في صدمة

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 06:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاب إيراني الجنسية يدعى ” أمين تالت ” وفقا لما ذكرته مواقع إيرانية والذي يشبه بشكل صادم وكبير النجم العالمي ” جوني ديب ” . وظهر هذا الشاب الذي ظن الكثير من المتابعين بأنه الممثل جوني ديب في الصور وكأنه نسخة طبق الأصل منه . حيث اعتمد تسريحة الشعر نفسها والشاربين والنظارات الطبية الملونة مرتديا قميص باللون الأسود وبنطلون باللون نفسه أيضا . كما ظهر شبيه جوني ديب في الصور وهو يرقص وسط الجموع ممسكا بالعصا خلال تواجده بإيران للاحتفال بذكرى يوم عاشوراء .

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