قاعدة عسكرية أمريكية ثالثة في القامشلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بتثبيت القوات الأمريكية قاعدتها العسكرية الثالثة في القامشلي بريف الحسكة، شمال شرق سوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان، «إن ذلك جاء بعد تثبيت القوات الأمريكية قاعدة عسكرية في قرية نقارة، على مسافة ثلاثة كلم جنوب غرب القامشلي.

ووفق المرصد، تتوزع بقية القواعد في كل من قرية هيمو، أربعة كلم شمال غرب القامشلي، وتل فارس، ثلاثة كلم جنوب غرب القامشلي، بمحاذاة نهاية مهبط مطار القامشلي.

وتعد قاعدة حقل العمر النفطي في دير الزور أكبر قاعدة لها في سوريا».