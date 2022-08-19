شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى: خزانة الدولة تنتظر 86 مليار جنيه عوائد من "قناة السويس" هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيان المالى الموجه من وزير المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، أن الدولة تنتظر عوائد من الهيئات الاقتصادية هذا العام تقدر بنحو 184.8 مليار جنيه، حيث تتحقق تلك العوائد من خلال الفوائض والضرائب والإتاوات التى تحصلها الهيئات الاقتصادية، والبالغ عددها هذا العام 59 هيئة.

ووفقاً للبيان المالى، تعد هيئة قناة السويس المساهم الأكبر فى العوائد المقدر أن تؤول للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية هذا العام، حيث تبلغ العوائد المتوقع أن تؤول للخزانة العامة من "القناة" نحو 86 مليار جنيه، موزعة بين فوائض بقيمة 40.6 مليار ، وضرائب دخل بقيمة 39.6 مليار، ونحو 5.6 مليار جنيه إتاوات.

يشار إلى أن العوائد المتوقع أن تؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية هذا العام، ترتفع عن المحقق العام الماضى 21/22، والبالغ قيمته نحو 176.8 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 7.9 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع تصل لنحو 4.5%.