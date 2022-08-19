القوات الجوية الروسية تقصف كيرش في القرم وأنباء عن انفجارات

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

قصفت القوات الجوية الروسية أهدافا حول مدينة كيرش بالقرم اليوم الخميس، رغم احتلال موسكو لشبه الجزيرة الأوكرانية منذ 2014.

وتعد المدينة الساحلية مدخلا لجسر يبلغ طوله 18 كيلومترا يصل بين القرم وروسيا. وصنفت أوكرانيا الجسر، الذي تم تشييده في 2018، باعتباره هدفا مشروعا في محاولتها لإخراج المحتلين الروس من أراضيها.

وقال أوليج كروتشكوف مستشار السلطة المحلية الروسية بشبه جزيرة القرم عبر تطبيق تليجرام "ليس هناك خطر على المدينة أو الجسر". ولم يحدد ما تم استهدافه.

وأفاد سكان كيرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم سماع دوي انفجارين.

وهددت روسيا بانتقام شديد في حالة الهجوم على الجسر. ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن السلطات أن حركة السير تجري بصورة معتادة على الجسر.