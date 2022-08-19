شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد الديمقراطى: الدولة تعمل لمصلحة أهالى الوراق لتوفير حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى، إن الحكومة صبرت كثيرا على أهالى جزيرة الوراق، وفى المقابل إستجاب بعض الناس لقرار نقلهم، مؤكدا أنه لابد من نقلهم لمكان كريم يعيشوا فيه حياة كريمة، وعليهم أن يقتنعوا بذلك فعيشتهم ليست آدمية حيث بها أمراض ولا يتمتعون بخدمات صحية ولا أى خدمات.

وأضاف حسن ترك فى مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة أعطت الأهالى وقتا أكثر للإنتقال، ولم تنفذ أى إخلاء قصرى للأهالى بجزيرة الوراق، مضيفا، فليذهبوا لمثلث ماسبيرو ويروا الجمال والتحضر والنظافة فإن المنطقة ستكون مزارا للعالم كله.

وأكد حزب الاتحاد الديمقراطى، نتمنى أن ينظر أهالى جزيرة الوراق لمحافظتى الأقصر وأسوان ليروا جمال النيل هناك، فما يفعلونه تعنت ليس له أساس من الصحة.