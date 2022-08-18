شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الخطة والموازنة بالنواب: حسن عبدالله كفاءة إدارية ومصر على المسار الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اختيار حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى، مهمة كبيرة فهو كفاءة إدارية وربنا يوفقه فيها، ولدى شعور بالإطمئنان أنه سوف يعبر التبعيات، ويصل لاتفاق فى برنامج ممول من صندوق النقد الدولى.

وأضاف الدكتور فخرى الفقى، خلال إتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" أن القطاع الخاص المصرى سيشعر بالإطمئنان وأن مصر على المسار الصحيح، موضحا أن السياسة النقدية مستقلة عن الحكومة وخاصة بالبنك المركزى وإدارته، فله إستقلالية بما لديه من سياسة نقدية.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إننا كمشرعين ومراقبين تشاركنا وزارة المالية الموازنة العامة للدولة، وكل زيادة فى سعر الفائدة، كما أن التناغم بين وزارة المالية والبنك المركزى مهم لمواجهة الأزمة العالمية.