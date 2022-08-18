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بيع 2.45 مليون تذكرة لمونديال قطر 2022

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-18 | 18:35

بيع 2.45 مليون تذكرة لمونديال قطر 2022

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" اليوم الخميس، أن عدد التذاكر المباعة لمباريات كأس العالم "قطر 2022"، بلغ 2.45 مليون، بينها نصف مليون الشهر الماضي، قبل مرحلة البيع النهائية.
وقال الـ(FIFA) أنه "خلال مرحلة البيع الأخيرة الممتدة بين 5 تموز و16 اب وفق نظام أسبقية الشراء "من يأتي أولا يخدم أولا"، تم بيع 520.532 تذكرة".

وتصدر قائمة المقبلين على التذاكر: المقيمون في قطر، الولايات المتحدة الأميركية، انجلترا، المملكة العربية ، المكسيك، الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، الأرجنتين، البرازيل وألمانيا.


وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن "أكثر التذاكر المباعة في الفترة الأخيرة كانت من أجل حضور مباريات دور المجموعات، مثل مباراة الكاميرون ضد البرازيل، والبرازيل ضد صربيا، والبرتغال ضد الأوروغواي، وكوستاريكا ضد ألمانيا، وأستراليا ضد الدنمارك، علما أن مباريات الأدوار الإقصائية تهافتت عليها الجماهير في مراحل البيع الأولى".

وكان المنظمون أعلنوا في حزيران عن "طلب قياسي" وبيع 1.2 مليون تذكرة، فيما كشف الـ"فيفا" في تموز أن عدد التذاكر المباعة بلغ 1.8 مليون".


وسيعلن الـ"فيفا" عن موعد انطلاق مرحلة مبيعات "اللحظة الأخيرة" في أواخر ايلول، بمبدأ من يأتي أولا يخدم أولا أيضا.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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