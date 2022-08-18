روسيا تنشر صواريخ فرط صوتية في كالينينغراد

أعلنت روسيا أنها نشرت الخميس طائرات مزودة صواريخ فرط صوتية في كالينينغراد، مع تصاعد التوتر حول هذا الجيب الروسي المحاط بدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي في ذروة النزاع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «في إطار اتخاذ تدابير استراتيجية للردع الإضافي، أعيد نشر ثلاث طائرات ميغ-31 مزودة صواريخ فرط صوتية في مطار تشكالوفسك في منطقة كالينينغراد».

وأضافت أن الطائرات الثلاث ستشكل وحدة قتالية «عملانية طوال 24 ساعة».