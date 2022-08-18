انت الان تتابع خبر خلال 6 أشهر.. فلسطين تسجل 50 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت في بيان لها، أن "الاحتلال يلاحق حارسات الحقيقة"، مشيرة إلى "تسجيل 50 انتهاكا بحق الصحفيات" منذ بداية وحتى منتصف 2022.

ولفتت أن من بين الاعتداءات حالتي اغتيال و15 اعتداء بالضرب، و15 منعا من التغطية، وإصابتين بالرصاص المطاطي.



وتشير الوزارة بحالتي الاغتيال إلى مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة التي قتلت في 11 مايو الماضي، أثناء تغطيتها اقتحاما للجيش الإسرائيلي بمدينة جنين، بشمال الضفة الغربية، والصحفية المحلية غُفران وراسنة التي قتلت بشمال مدينة الخليل.

وذكرت الوزارة، أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت 33 صحفية، في وقت تصدرت فيه القدس باقي المدن الفلسطينية من حيث عدد الانتهاكات، بواقع 31 انتهاكا.

وأشارت إلى تسجيلها "281 اعتداءً إسرائيليا بحق الصحفيات منذ عام 2016، وحتى منتصف 2022".

