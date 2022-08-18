شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة رونالدو.. تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة إريك تين هاج إلى تحقيق الانتصار الأول له في الموسم الجديد 2022/2023، بالفوز على كتيبة يورجن كلوب مساء الإثنين القادم الموافق 22 من شهر أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ مساء الإثنين القادم في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن يذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المتوقع أن يدخل الشياطين الحمر بالتشكيل التالي أمام الضيوف:-

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

وفي خط الدفاع: دالوت، لوك شاو، هاري ماجواير، أليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: سكوت ماكتومناي، فريد، كريستيان إريكسين، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جادون سانشو، كريستيانو رونالدو.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: اليسون.

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون.

في خط الوسط: فابينيو، اليوت، ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، فيرمينيو.

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول نقطتين فقط لا غير منذ بداية الموسم الجديد في البريميرليج، بينما لم يحقق اليونايتد حتى الآن أي نقاط منذ انطلاقة منافسات الدوري الانجليزي في نسخته الجديدة 2022/2023