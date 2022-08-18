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للتغلب على آثار الجفاف.. بريطانيا تفتح أراض محمية أمام رعى الماشية

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محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

أتاحت المملكة المتحدة أراض يتم عزلها عادة لحماية الحياة البرية والبيئة الريفية لترعى فيها الماشية في ظل استمرار الجفاف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
وذكرت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية اليوم أن المزارعين يمكنهم ترك ماشيتهم ترعى في أراض إضافية للتغلب على النقص في العلف ومحاصيله.
وتسعى صناعة الأعلاف جاهدة لإيجاد مصدر لعلف الحيوانات بعدما شهد شهر يوليو أكبر مستوى للجفاف منذ 87 عاما.
يشار إلى أن حقول الذرة والمراعي تجف عبر أوروبا، وتلجأ بعض مزارع الماشية إلى استخدام احتياطي العلف المخصص للشتاء خلال ذروة الصيف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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