تركيا تسقط 19 قتيلا وجريحا في قصف عنيف على حلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 19 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح جراء قصف تركي استهدف قاعدة عسكرية للجيش الحكومي السوري في قرية جارقلي على الحدود السورية التركية بريف عين العرب (كوباني) شرق محافظة حلب، وأفاد بمقتل 11 شخصا، ولم يعرف بعد ما إذا كان القتلى من جنود الجيش السوري فقط أم من المدنيين أيضا، كما قصفت الطائرات الحربية التركية مواقع أخرى للحكومة السورية في المنطقة.

وقال المرصد إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، حيث أصيب بعض الأشخاص بجروح خطيرة، وسط تقارير عن مزيد من الوفيات.

وصعدت القوات التركية قصفها الذي طال مناطق شمال شرق سوريا الثلاثاء وسط سقوط ضحايا من القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمدنيين.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة لما يعرف بالجيش السوري الحر الموالي لتركيا إن «الطائرات والمدفعية التركية استهدفت نقاطا لقوات قسد والقوات الحكومية السورية في مناطق ريف حلب الشمالي الشرقي بعد تعرض موقع عسكري للجيش التركي داخل الأراضي التركية قرب مدينة قرقميش المقابلة لمدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي للقصف.

وأكد القائد العسكري «شنت طائرات حربية تركية ثلاث غارات على موقع للقوات الحكومية السورية وموقع لقوات قسد على أطراف قرية جارقلي غرب مدينة عين عرب، نحو 10 كلم بعد رصده من قبل طائرات الاستطلاع التركية» وأن «القذائف التي سقطت داخل الأراضي التركية انطلقت من محيط القرية، وأدى القصف الجوي التركي إلى سقوط خمسة قتلى وسبعة جرحى من عناصر القوات الحكومية وقوات قسد».

وأضاف القائد العسكري «استهدفت المدفعية التركية نقاطا لحزب العمال الكردستاني في محيط مدينة عين العرب ومواقع لقوات «قسد» في ريف تل أبيض الغربي في محافظة الرقة ومواقع قرب بلدة أبو راسين وتل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي وقرى على الشريط الحدودي في منطقة القامشلي شمال شرق محافظة الحسكة».