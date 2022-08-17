شكرا لقرائتكم خبر لبنان يكذب أنباء منح جنسيته لابنة سليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت الرئاسة اللبنانية الأنباء التي تحدثت عن منح الجنسية اللبنانية، بقرار من الرئيس ميشيل عون لزينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس الإرهابي الراحل قاسم سليماني.

وقال مكتب الإعلام في الرئاسة، عبر حسابه على موقع «تويتر» ما بثته بعض مواقع الأخبار من أن الرئيس عون أصدر مرسوما منح بموجبه الجنسية اللبنانية لزينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني غير صحيح، وخبر كاذب ولا أساس له من الصحة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية وعربية تحدثت عن منح عون الجنسية اللبنانية لابنة قائد فيلق القدس السابق الإرهابي، قاسم سليماني، المتزوجة من الرجل الثاني في ميليشيات حزب الله رضا صفي الدين.

واعتبرت صحيفة إيرانية معارضة، أن زواج زينب سليماني، من نجل القيادي بميليشيات حزب الله، هاشم صفي الدين، لتعزيز نشر الإرهاب، وتهريب المخدرات دوليا.

وذكرت صحيفة «كيهان لندن»، الناطقة بالفارسية، أن هاشم صفي الدين، والد زوج ابنة سليماني، يعد الرجل الثاني بعد زعيم ميليشيات حزب الله حسن نصر الله، بالإضافة إلى قرابتهما كأبناء خالة.

وورد اسم صفي الدين، ممثل ميليشيات حزب الله لدى إيران، والملقب بـ «الشبح» مرارا في تقارير تتعلق بتهريب المخدرات، لاسيما في نطاق مثلث باسم «إيران، لبنان، فنزويلا»، وفق كيهان لندن.

وتشارك ميليشيات حزب الله منذ سنوات في عمليات تهريب المخدرات، وتشمل القنب اللبناني، والأقراص المخدرة الإيرانية، والهيروين الأفغاني، والكوكايين الكولومبي، إلى دول أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وبرزت ابنة سليماني إعلاميا للمرة الأولى بعد مقتل أبيها، يناير 2020، حيث زارت لبنان لحضور مراسم تأبين لوالدها أقامتها ميليشيات حزب الله، والتقت نصر الله الذي طالبته بالانتقام لدماء والدها.