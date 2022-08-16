شكرا لقرائتكم خبر عن "التجمع" يتقدم بترشيحات كوادره للمشاركة بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب التجمع إلى الأمانة العامة للحوار الوطني بقائمة من الأسماء الذين يرشحهم من بين خبراء الحزب وكوادره وعدد من الشخصيات العامة والمتخصصين من غير أعضاء الحزب للمشاركة في مختلف المحاور التي سيشملها الحوار الوطني .

وأشار سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ، إلى إن الحزب وهو يتقدم بأسماء إضافية من غير أعضائه للمشاركة، فهو يؤكد حرصه المعلن على نجاح الحوار الوطني، منذ دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، و يضرب نموذجاً حياً للتجرد، وعدم السعي للحصول على مكاسب ذاتية، ومؤملاً توافر الأجواء المناسبة لوجود التوافق المطلوب بين كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، للوصول إلى خارطة طريق للمستقبل، ومسار واضح ومبشر يحقق طموحات الشعب المصري في جمهورية 30 يونيو .

ويؤكد حزب التجمع مجدداً على ثقته في قدرة كل من سيشارك في الحوار المرتقب على الارتقاء به، بما يتفق مع أهميته كمبادرة رئاسية تمثل تطوراً مهما في الحياة السياسية المصرية، ونقلة نوعية في علاقة السلطة الحاكمة بكل مكونات المجتمع .