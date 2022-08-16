انت الان تتابع خبر 'يرضي الإطار والصدر'.. الفتح يتحدث عن 'حل وحيد' للأزمة السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 ـ خاص

كشف عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، عن ما أسماه بـ"الحل الوحيد والأمثل" لأزمة الانسداد الخانقة التي تمر بها العملية السياسية، فيما أكد أن لقاء رئيس التحالف هادي العامري مع الكرد ناقش أمكانية عقد جلسة تمرير رئيس الجمهورية بأرضاء اليكتي والبارتي.

