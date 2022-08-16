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'يرضي الإطار والصدر'.. الفتح يتحدث عن 'حل وحيد' للأزمة السياسية

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 ـ خاص

كشف عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، عن ما أسماه بـ"الحل الوحيد والأمثل" لأزمة الانسداد الخانقة التي تمر بها العملية السياسية، فيما أكد أن لقاء رئيس التحالف هادي العامري مع الكرد ناقش أمكانية عقد جلسة تمرير رئيس الجمهورية بأرضاء اليكتي والبارتي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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